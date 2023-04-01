السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل 2023 إلكترونيا وطرق الدفع

فاتورة مياه
فاتورة مياه

يتسأل المواطنين في كل المحافظات عن طرق دفع فاتورة مياه أبريل 2023 والاستعلام عنها مع بداية الشهر، كي تتخلص الأسر من الالتزامات المادية الشهرية في بداية كل شهر قبل أن توقع عليهم الغرامات ولذلك يتسأل الكثيرون دفع فاتورة المياه لشهر أبريل 2023، فضلًا عن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لتسديد فاتورة مياه أبريل 2023، لذا تتصدر محركات البحث «جوجل».

فاتورة المياه شهر إبريل 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الدستور» للمواطنين تستعرض في السطور التالية طرق الاستعلام والدفع لتسديد فاتورة مياه أبريل 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم وطرق تسديدها الكترونيًا

الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

تسديد فاتورة مياه إبريل 2023

في السياق ذاته، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية تسديد فاتورة مياه الشرب إبريل 2023، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الشركة، من أجل الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه، ويمكن الدخول على الرابط من «هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا».

 

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أبريل 2023

كما أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها من إمكانية الدفع الإلكتروني والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للمياه، ليتمكنوا من دفع القيمة الاستهلاكية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل  2023 إلكترونيًا 

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

2-  الضغط على دفع الفواتير الشهرية.

 

3-  تسجيل  «بيانات صاحب العداد».

 

4- كتابة قراءة العداد.

 

5- اضغط على زر الاستعلام.

 

6- سيظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لـ دفع فاتورة شهر إبريل 2023.

 

طريقة دفع فاتورة مياه أبريل 2023

كما وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الدفع الإلكتروني للمواطنين، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن وعدم التزاحم على شركات المياة المتوفرة في كل المحافظات، كما يسرت دفع فاتورة الكهرباء، إذ يستطيع المواطن الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه ومعرفة الاستهلاك الشهري وقدره من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أتاحته الشركة عبر بلاي ستور وأب ستور.

شهر مارس 2023.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

طرق دفع فاتورة مياه أبريل 2023

عند الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل 2023، يمكن دفع وسداد فاتورة مياه إبريل 2023 من خلال إحدى الوسائل التالية التي تسهل على المواطن إمكانية الدفع بسهولة، وهي إحدى وسائل الدفع المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

1- ماكينة الصراف الآلي للبنوك.

 

2- مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات.

 

3- شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال «فوري، مصاري، ضامن».

فاتورة مياه فاتورة مياه إبريل 2023 فاتورة المياه شهر إبريل 2023 تسديد فاتورة مياه إبريل 2023 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب مياه إبريل 2023 إلكتروني ا

مواد متعلقة

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم وطرق تسديدها الكترونيًا

الأكثر قراءة

انتصار السيسى: انتصار العاشر من رمضان أعاد سيناء وكرامة الأمة العربية

بعد اعتمادها رسميًا.. تعرف على الأحوزة العمرانية لـ41 عزبة بكفرالشيخ

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

«الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الرابعة من «الإيصال الإلكترونى» 15 أبريل

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 1-4-2023 خلال منتصف التعاملات

الكسب غير المشروع يرصد حصول موظف على مليونى جنيه بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا