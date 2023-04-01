خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل 2023 إلكترونيا وطرق الدفع

يتسأل المواطنين في كل المحافظات عن طرق دفع فاتورة مياه أبريل 2023 والاستعلام عنها مع بداية الشهر، كي تتخلص الأسر من الالتزامات المادية الشهرية في بداية كل شهر قبل أن توقع عليهم الغرامات ولذلك يتسأل الكثيرون دفع فاتورة المياه لشهر أبريل 2023، فضلًا عن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لتسديد فاتورة مياه أبريل 2023، لذا تتصدر محركات البحث «جوجل».

فاتورة المياه شهر إبريل 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الدستور» للمواطنين تستعرض في السطور التالية طرق الاستعلام والدفع لتسديد فاتورة مياه أبريل 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تسديد فاتورة مياه إبريل 2023

في السياق ذاته، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية تسديد فاتورة مياه الشرب إبريل 2023، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الشركة، من أجل الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه، ويمكن الدخول على الرابط من «هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا».

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أبريل 2023

كما أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها من إمكانية الدفع الإلكتروني والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للمياه، ليتمكنوا من دفع القيمة الاستهلاكية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل 2023 إلكترونيًا

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

2- الضغط على دفع الفواتير الشهرية.

3- تسجيل «بيانات صاحب العداد».

4- كتابة قراءة العداد.

5- اضغط على زر الاستعلام.

6- سيظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لـ دفع فاتورة شهر إبريل 2023.

طريقة دفع فاتورة مياه أبريل 2023

كما وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الدفع الإلكتروني للمواطنين، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن وعدم التزاحم على شركات المياة المتوفرة في كل المحافظات، كما يسرت دفع فاتورة الكهرباء، إذ يستطيع المواطن الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه ومعرفة الاستهلاك الشهري وقدره من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أتاحته الشركة عبر بلاي ستور وأب ستور.

طرق دفع فاتورة مياه أبريل 2023

عند الاستعلام عن فاتورة مياه إبريل 2023، يمكن دفع وسداد فاتورة مياه إبريل 2023 من خلال إحدى الوسائل التالية التي تسهل على المواطن إمكانية الدفع بسهولة، وهي إحدى وسائل الدفع المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

1- ماكينة الصراف الآلي للبنوك.

2- مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات.

3- شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال «فوري، مصاري، ضامن».