الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2023

يحتاج أصحاب عدادات المياه القديمة الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023 لدفع قيمة الاستهلاك الشهري على عكس أصحاب عدادات المياه الجديدة التي يتم شحن العداد قبل الاستخدام .

وفرت شركة مياه الشرب رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس وتسديدها الكترونيًا وهو ماتتيحه “الدستور” في التقرير التالي .

الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023

ووفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات الفرعية، من خلال الدخول إلى موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الخاص، ويمكن للمواطنين دفع فواتير المياه الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا الدخول موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالضغط على الرابط التالي :

https://www.hcww.com.

ثم اختيار المحافظة

كتابة المنطقة التابع لها,.

إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة.

كتابة رقم «الفرع، والحساب، والمجموعة».

الضغط على زر البحث، وتظهر تفاصيل فاتورة المياه.

سداد فاتورة المياه الكترونيًا

يمكن للمواطنين بعد الاتسعلام عن فاتورة المياه سداد ثمن الفاتورة الكترونيًا وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك؛ للتسهيل على العملاء من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125 بعد تحميله على الهاتف المحمول، إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة، تحديد المستهلك للشركة التابع لها، إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه، وستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.