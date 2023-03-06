الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها الكترونيًا

جريدة الدستور

يحتاج أصحاب عدادات الكهرباء القديمة إلى حساب قيمة فاتورة الكهرباء في نهاية كل شهر نظرًا لأن العدادات القديمة يتم فيها حساب قيمة الاستهلاك بعد انتهاء الشهر عكس عدادات الكهرباء الجديدة التي يتم شحنها قبل الاستهلاك.

ووفرت وزارة الكهرباء والطقاة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها الكترونيا، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، الدخول عبر الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg

ثم قم باختيار القطاع التابع له, (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك)، ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى, (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك)، اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ثم نقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 وكيفية تسجيل قراءة العداد

متاح.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2023

إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة  وحاول كتابتها مره أخرى،  يمكنك أيضا الاستعلام من جديد، وعقب الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يعرض لك الموقع قيمة استهلاكك من الكهرباء لشهر أغسطس 2022، وإجمالي قيمة الفاتورة، ولا تشمل قيمة فاتورة الكهرباء ما يتم تحصيله من رسوم النظافة، والدمغات، والأقساط المتأخرة إن وجدت.

تسديد فاتورة الكهرباء اون لاين 

يستطيع المواطنين تسديد فاتورة الكهرباء اون لاين وهو ما توفرة الشركة القابضة لكهرباء مصر او الدخول عبر الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الدفع الالكتروني ، واتبع التعليمات التي تقابلك ومنها  رقم هاتفك ، وشركة الكهرباء التابع لها ، وكود السداد الالكتروني ، وتوفر بنوك بنك مصر، بنك بلوم، بنك الإسكندرية، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبي الإماراتي تسديد فاتورة الكهرباء بالفيزا .

ويستطيع المواطنين تسديد فاتورة الكهرباء من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي، بالإضافة إلى منافذ فوري.

txt

متاح.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2023

 

الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عدادات الكهرباء فاتورة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بزيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للزجاج والبلور

الجامعات في أفغانستان تعيد فتح أبوابها للشبّان فقط

عشان تسرقها.. طالبة بالإعدادية تطعن زميلتها في رقبتها بالفيوم

روسيا: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو-27 وميغ-29» ومروحية «مى-8»

التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منه في ندوة بالجامعة المصرية الصينية

مصر في الصحف الدولية| حل لغز رأس Meroë الغامض.. ومحمد صلاح الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيوني

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش