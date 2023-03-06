الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها الكترونيًا

يحتاج أصحاب عدادات الكهرباء القديمة إلى حساب قيمة فاتورة الكهرباء في نهاية كل شهر نظرًا لأن العدادات القديمة يتم فيها حساب قيمة الاستهلاك بعد انتهاء الشهر عكس عدادات الكهرباء الجديدة التي يتم شحنها قبل الاستهلاك.

ووفرت وزارة الكهرباء والطقاة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها الكترونيا، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، الدخول عبر الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg

ثم قم باختيار القطاع التابع له, (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك)، ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى, (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك)، اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ثم نقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مره أخرى، يمكنك أيضا الاستعلام من جديد، وعقب الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يعرض لك الموقع قيمة استهلاكك من الكهرباء لشهر أغسطس 2022، وإجمالي قيمة الفاتورة، ولا تشمل قيمة فاتورة الكهرباء ما يتم تحصيله من رسوم النظافة، والدمغات، والأقساط المتأخرة إن وجدت.

تسديد فاتورة الكهرباء اون لاين

يستطيع المواطنين تسديد فاتورة الكهرباء اون لاين وهو ما توفرة الشركة القابضة لكهرباء مصر او الدخول عبر الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الدفع الالكتروني ، واتبع التعليمات التي تقابلك ومنها رقم هاتفك ، وشركة الكهرباء التابع لها ، وكود السداد الالكتروني ، وتوفر بنوك بنك مصر، بنك بلوم، بنك الإسكندرية، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبي الإماراتي تسديد فاتورة الكهرباء بالفيزا .

ويستطيع المواطنين تسديد فاتورة الكهرباء من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي، بالإضافة إلى منافذ فوري.