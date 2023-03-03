متاح.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2023

مازالت فترة السماح مستمرة لمعرفة قيمة المبلغ الاشتراك والمكالمات الزائدة عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم للعملاء في كافة محافظات الجمهورية والذي توفره شركة المصرية للاتصالات WE لرفع الأعباء عن كاهل المتعاقدين مع الشرطة لتركيب خطوط أرضية في القاهرة والمحافظات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2023

خصصت شركة WE موقع إلكتروني يمكن من خلاله معرفة إجمالي المبلغ المطلوب دفعه قيمة الاشتراك والمكالمات الزائدة للتليفون الأرضي لكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن شهر يناير 2023 وذلك بإتباع الخطوات اللازمة :-

الدخول عبر موقع شركة WE من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية.

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع شركة المصرية للاتصالات WE.

إدخال كود المحافظة متبوع برقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.

الضغط على كلمة عرض الفاتورة.

ظهور قائمة بالفاتورة موضح بها إجمالي المبلغ المراد دفعه.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المعتمدة من الشركة للعملاء للدفع أون لاين.

كيفية الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي 2023

خصصت الشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة من الأرقام الساخنة لاستقبال شكاوى العملاء والإبلاغ عن أى أعطال من كافة محافظات الجمهورية حيث يستقبل المكالمات مجموعة مميزة من الموظفين المختصين بعلاج كافة مشاكل العملاء وهي كما يلي (111 ، 01555000111 ، 19777 ) بالإضافة غلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويمكن الحصول على فاتورة تفصيلية ربع سنوية عن ( مكالمات المحافظات وخدمة الإنترنت المنزلي وخدمة البريد الصوتي) عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس خلال 48 ساعة فقط من الاستعلام مقابل 2 جنيه للفاتورة الشهرية و 6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية وتضاف إلى الفاتورة المحاسبية.

موعد إصدار فاتورة التليفون الجديدة 2023

تصدر الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الجديدة يوم 15 مارس الجاري ويمكن معرفتها من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم حيث تمنح الشركة فترة سمحت تصل إلى شهر ليتمكن العملاء من السداد دون دفع غرامة مالية وأملهت الشركة العملاء المتخلفين عن الدفع شهر آخر بغرامة تضاف على الفاتورة المحاسبية.

اقرأ أيضا

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس