السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر مارس 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

مع بداية شهر مارس 2023 بدأ المستفيدون من خدمة توصيل الغاز المنزلي عن بدء الاستعلام عن فاتورة مارس 2023 لدفع الفاتورة واستمرار الاستفادة من الخدمة دون انقطاع أو توقيع غرامات بسبب التأخر عن الدفع. 

فاتورة الغاز بتروتريد شهر مارس 2023

بالفعل بدأت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد“ التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، منذ الأربعاء الماضي الموافق الأول من مارس 2023، في استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً وهو يستمر حتى يوم 20 من مارس الجاري.

تسجيل قراءة عداد الغاز مارس 2023

في إطار حرص وزارة البترول على تيسير الخدمات المقدمة لمُستخدمي الغاز الطبيعي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن سياسة الدولة في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسجيل قراءة عداد الغاز «بتروتريد» مارس 2023 وطرق الدفع

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

اعرف رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد

فتقدم شركة “بتروتريد” عبر موقعها الرسمي 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بشققهم المستفيدة من توصيل الغاز.

طرق تسجيل القراءة الشهرية أو دفع الفواتير 2023

1 – تطبيق ”بتروميتر“ من أهم وأسهل الطرق لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي إذ يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول إلى واجهة قراءة عداد الغاز ثم يقوم بترجمتها و تسجيلها مُباشرةً على قاعدة بيانات شركة "بتروتريد"، وهو متاح لحاملي هواتف الآيفون والأندرويد.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من هنــــــــا.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً عبر ماكينة الـ POS التي يحملبها المحصل أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر مارس 2023

كما أتاحت شركة بتروتريد دفع فاتورة الغاز عن طريق عدد من الطريق الإلكترونية التي تمنع التزاحم على مكاتب الغاز في المديريات والمحافظات المختلفة وهي كالآتي:

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

مكاتب البريد المصري.

(ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومنها مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد).

الاستعلام عن فاتورة الغاز هاتفيًا 

كما أتاحت شركة بتروتريد الاستعلام عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع أو الاتصال عن طريق الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

وأتاحت الشركة أيضًا الاستعلام عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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