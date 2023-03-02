تسجيل قراءة عداد الغاز «بتروتريد» مارس 2023 وطرق الدفع

ننشر لكم طرق تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد" مارس 2023، حيث يكثف المواطنون والمستفيدون من خدمات توصيل الغاز المنزلي في مختلف المحافظات السؤال عن طريقة الاستعلام عن فاتورة غاز شهر مارس 2023 وموعد صدورها، حتى يتمكنوا من سدادها في الموعد المناسب كي لا تتوقف عنهم الخدمة ولا تنقطع لمجرد التخلف عن السداد.

تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد" مارس 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» إحدى أكبر الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قد بدأت في تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر مارس٢٠٢٣ بداية الشهر حتى 20 مارس٢٠٢٣ .

فاتورة غاز شهر "مارس" 2023

ومن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا، يقدم في السطور الآتية رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، إذ يسأل عدد كبير من المواطنين عن الرابط الرسمي لشركة غاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، وكذلك رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، لإرشادهم على سداد الفاتورة المستحقة عليهم لتجنب أي مخالفات أو أي غرامات يتم توقيعها عليهم من قبل شركات الغاز المختلفة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

أوضحت شركة الغاز "بتروتريد" أن على العملاء المستفيدين من الخدمات الخاصة بها الاستعلام عن قراءة العداد وفاتورة استهلاك مارس من خلال الدخول على رابط الشركة (من هنا).

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 "بتروتريد"

الدخول على رابط الشركة من هنـــــا

اختار تسجيل قراءة العداد

كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل

تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"،

إدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها

الضغط على زر الإستعلام

في النهاية تظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر مارس 2023

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع العديد من المنصات منها فورى و بنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وذلك من خلال اللينك التالى :

2-المحافظ الإلكترونية

• محفظة الفون كاش من البنك الأهلى .

• محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية

• موقع ماي فورى.

• موقع جوميا .

4- ماكينات الدفع الالكتروني POS فى أي محل تجاري عليه علامة:

• فورى

• ضامن

• مصاري

• آمان

• E-finance

• خدماتي

• BEE