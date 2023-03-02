الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل قراءة عداد الغاز «بتروتريد» مارس 2023 وطرق الدفع

عداد الغاز
عداد الغاز

ننشر لكم طرق تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد" مارس 2023، حيث يكثف المواطنون والمستفيدون من خدمات توصيل الغاز المنزلي في مختلف المحافظات السؤال عن طريقة الاستعلام عن فاتورة غاز شهر مارس 2023 وموعد صدورها، حتى يتمكنوا من سدادها في الموعد المناسب كي لا تتوقف عنهم الخدمة ولا تنقطع لمجرد التخلف عن السداد.

تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد" مارس 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» إحدى أكبر الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قد بدأت في  تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر مارس٢٠٢٣ بداية الشهر حتى 20 مارس٢٠٢٣ .

فاتورة غاز شهر "مارس" 2023

ومن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا، يقدم في السطور الآتية رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، إذ يسأل عدد كبير من المواطنين عن الرابط الرسمي لشركة غاز بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، وكذلك رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، لإرشادهم على سداد الفاتورة المستحقة عليهم لتجنب أي مخالفات أو أي غرامات يتم توقيعها عليهم من قبل شركات الغاز المختلفة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

أوضحت شركة الغاز "بتروتريد" أن على العملاء المستفيدين من الخدمات الخاصة بها الاستعلام عن قراءة العداد وفاتورة استهلاك مارس من خلال الدخول على رابط الشركة  (من هنا).

 خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 "بتروتريد" 

  • الدخول على رابط الشركة من هنـــــا
  • اختار تسجيل قراءة العداد
  • كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل
  • تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"،
  • إدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها
  • الضغط على زر الإستعلام
  • في النهاية تظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر مارس 2023

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع  العديد من المنصات منها فورى و بنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وذلك من  خلال اللينك التالى :

2-المحافظ الإلكترونية

• محفظة الفون كاش من البنك الأهلى .

• محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية

• موقع ماي فورى.

• موقع جوميا .

4- ماكينات الدفع الالكتروني POS فى أي محل تجاري عليه علامة:

• فورى

• ضامن

• مصاري

• آمان

• E-finance

• خدماتي

• BEE

أقرأ أيضاً

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

الغاز الغاز المنزلي غاز شهر مارس 2023 فاتورة غاز شهر مارس 2023 تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد مارس 2023 فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس بتروتريد

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق 2023

بعد الزيادة.. قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2023 والمعاشات

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

بعد منحة الرئيس.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل