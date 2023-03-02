الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بشركة ناتجاس الإسكندرية لشهر مارس 2023.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع وجريدة الدستور رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة ناتجاس بالإسكندرية لشهر مارس 2023 تسهيلا على المواطنين ولعدم تعرضهم لأي مخالفات مالية.

 

فيما تعمل شركات الغاز المختلفة بقطاع البترول على خطة استراتيجية وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد المشتركين بالغاز الطبيعي لتشمل عدد كبير من المواطنين بجمهورية مصر العربية.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023

لذلك يجب على العملاء والمواطنين التابعين لشركات قطاع البترول وتحديدا انقطاع الغاز المختلفة اتباع تعليمات الشركات لعدم تعرضهم لأي مخالفات  مالية.

 

و يستعرض الدستور للمواطنين وعملاء الشركات المختلفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023 والتعريف بكيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز ومواعيد السداد التي حددتها شركة الغاز وكيفية وطريقة السداد.

 

أولا يجب الدخول على الرابط التالي (من هنا).

 ثم اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز ثم كتابة بيانات صاحب العداد والشركة ثم كتابة بيانات صاحب العداد بالتفصيل وتحديد مكان تركيب العداد شقة الدور والعقار والمنطقة والحي إدخال قراءة العداد المكونة من 10 أرقام فقط لا غير في الخانة المخصصة لها ثم الضغط على زر الإستعلام ومع ظهور إجمالي المبلغ يجب سداد قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response  وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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