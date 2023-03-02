تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بشركة ناتجاس الإسكندرية لشهر مارس 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع وجريدة الدستور رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة ناتجاس بالإسكندرية لشهر مارس 2023 تسهيلا على المواطنين ولعدم تعرضهم لأي مخالفات مالية.

فيما تعمل شركات الغاز المختلفة بقطاع البترول على خطة استراتيجية وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد المشتركين بالغاز الطبيعي لتشمل عدد كبير من المواطنين بجمهورية مصر العربية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023

لذلك يجب على العملاء والمواطنين التابعين لشركات قطاع البترول وتحديدا انقطاع الغاز المختلفة اتباع تعليمات الشركات لعدم تعرضهم لأي مخالفات مالية.

و يستعرض الدستور للمواطنين وعملاء الشركات المختلفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس الإسكندرية مارس 2023 والتعريف بكيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز ومواعيد السداد التي حددتها شركة الغاز وكيفية وطريقة السداد.

أولا يجب الدخول على الرابط التالي (من هنا).

ثم اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز ثم كتابة بيانات صاحب العداد والشركة ثم كتابة بيانات صاحب العداد بالتفصيل وتحديد مكان تركيب العداد شقة الدور والعقار والمنطقة والحي إدخال قراءة العداد المكونة من 10 أرقام فقط لا غير في الخانة المخصصة لها ثم الضغط على زر الإستعلام ومع ظهور إجمالي المبلغ يجب سداد قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.