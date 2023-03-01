يتسأل المواطنون المستفيدون من خدمة توصيل الغاز المنزلي إليهم مع بداية شهر مارس الذي يأتي هذا الأسبوع عن كيفية الاستعلام عن فاتورة شهر مارس 2023 وكيفية السداد وأماكن الدفع، سواء عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني تجنبًا لقطع الخدمة عنهم أو توقيع غرامة على فواتير شهر مارس خاصة لاعتمادهم على الغاز في الأغراض المنزلية التي تكثف بطبيعة الحال في شهر رمضان الموافق 23 من هذا الشهر.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر على الرابط التالي من هنا

الاستعلام عن فاتورة غاز شهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

شركة بتروتريد الاستعلام الشهري عن فاتورة غاز مصر في المنزل، لأن عدد كبير من الشركات تقوم بتحويل خدمة الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني، يمكنك التحقق من قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الرابط الإلكتروني، كما يمكنك دفع قيمة الاستهلاك الشهري لـ الفاتورة من خلال الرابط الإلكتروني بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة لشهر مارس بالطرق التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023

ادخل لرابط استعلام فاتورة الغاز بترويد من هنــا.

اختر منها استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

قم بكتابة أرقام العداد في الخانة الخاصة بها.

اضغط على عرض.

ستظهر امامك قراءة العداد الخاصة بك.

استعلام قيمة فاتورة الغاز

ويمكن للمستقلين من فاتورة الغاز المنزلي ومعرفة قيمة فاتورة الغاز من خلال الموقع الالكتروني عبر هذا الرابط وبسهولة أو يمكنهم في حالة لم يكن الرابط يعمل أن يستعلموا عن الفاتورة من خلال الخط الساخن :

الاتصال على رقم 5757 من اي هاتف محمول.

الاتصال على رقم 09000727 من اي خط ارضي.

الاستعلام الالكتروني من خلال الرابط السابق.

طرق دفع فاتورة غاز مارس 2023

يمكن للمواطنين أن تقوم بدفع قيمة فاتورة الغاز من خلال التالي:

المحفظة الإلكترونية الخاصة سواء البنكية أو المربوطة برقم الهاتف

ادفع من خلال خدمات كاش أو فوري.

ادفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي.

الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.

استعلام فاتورة الغاز عن طريق تطبيق بتروتريد

توفر شركة بتروتريد تطبيق من أجل استعلام فاتورة الغاز على متجر جوجل بلاي، ويمكنك الاستعلام به من خلال اتباع التالي:

ادخل إلى متجر جوجل بلاي واكتب تطبيق بتروتريد.

اضغط على تحميل التطبيق ستجده في تطبيقات الهاتف.

سجل الدخول إلى التطبيق اختر منه استعلام الفاتورة.

اكتب بيانات العداد واضغط استعلام.

تظهر امامك قيمة فاتورة الاستهلاك لشهر مارس.