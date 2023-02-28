الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق تسديدها

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يسدد المواطنون فاتورة الغاز الطبيعي شهريًا للمواطنين أصحاب عدادت الغاز القديمة ، حيث يتم تسديد فاتورة الغاز في الشهر التالي للاستهلاك على عكس العدادات القديمة التي يقوم المواطنين بشحنها أولا قبل الاستهلاك ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق تسديدها. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز بالضغط على الرابط التالي https://www.petrotrade.com.eg

 ، وكتابة البيانات الموضحة أمامك بالكامل والضغط على زر الاستعلام عن فاتورة الغاز فتظهر التفاصيل . 

اعرف رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 وآخر موعد للدفع

 

طرق تسديد فاتورة الغاز الطبيعي

وفرت شركة الخدمات التجارية البترلية عدة طرق لمساعدة المواطنين في تسديد فاتورة الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة ومنها ، 

  • الموقع الرسمى للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg .
  • ابلاغ القراءة والسداد من خلال ، الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول
  • تطبيق الشركة على المحمول، ويتم انزاله من على موقع الشركة    ابلاغ القراءة والسداد من خلالموقع جوميا وماي فوري على الأنترنت.
  • التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء، في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة     يتم ابلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧
  • ابلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي، من أي محمول او خط ارضى على رقم 17169  والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهورية.
     
  • ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان، يتم ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية .
     
  • ابلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى .

 

  • أو ابلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة، او استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.

 

  • يتم ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص، ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNBابلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر، على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد، و المتوفر على المتجرين بلاى ستور و اب ستور.

 

  • ابلاغ القراءة والسداد من خلال كشك الخدمة الذاتية المتواجد فى (سيتى ستارز - جينية مول - شل اوت جاردينيا - نيو جيزة - نادى ماتركس ( طنطا ) - منطقة بتروتريد ( شرق الاسكندرية ).

 

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فاتورة الغاز تسديد فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز عدادت الغاز عدادت الغاز القديمة

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وائل لطفي

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