اعرف رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد

تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء شهر فبراير، لترتفع معدلات البحث بين المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد، خوفًا من دفع غرامة التأخبر وسدادها في المدة المحددة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2023 لشركة بتروتريد وآخر موعد للسداد

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023، ورابط الاستعلام.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

أعلنت شركة بتروتريد، عن موعد التسجيل لقراءة عداد الغاز المنزلي بشهر فبراير 2023، بداية من يوم 1 وحتى 20 فبراير 2023، وبداية من يوم 6 وحتى 30 من كل شهر للاستعلام عن قيم الفاتورة والقيام بإلادخال لقراءة العداد، للقيام بسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل.

ما هي طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى 2023؟

وتساءل الآلاف من المواطنين عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى 2023؟، عبر موقع شركة الخدمات البترولية “بتروتريد للغاز الطبيعي”، في إحدى شركات قطاع البترول، إليكم الطريقة التالية:

ا لدخول إلى موقع بتروتريد للغاز الطبيعي من هنا قم باختيار تسجيل قراءة العداد بكتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد كتابة مكان الشقة، أو الدور، العقار، أو مكان الشارع، المنطقة، مكان الحي ثم قم بإدخال “قراءة العداد بالمكون من 10 أرقام” بالخانات المخصصة لها الضغط على “زر الاستعلام”

طرق سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

الطرق المتاحة لسداد جميع فواتير الغاز

هناك عدة طرق يتاح من خلالها سداد قيمة فاتورة الغاز وذلك تسهيلًا على المواطنين، ومنها خدمة الموقع الإلكتروني في الشركة باستخدام: بطاقة الائتمان، والمحافظ الإلكترونية ومنها محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر، ومن خلال موقع ماي فوري، وجوميا، بالإضافة إلى إمكانية الدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني POS المنتشرة في كافة المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع، أو عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

وفي حالة عدم الدفع والسداد للفواتير في المواعيد المحددة السابق ذكرها، يتم فرض غرامات أو وقف الخدمة إذا لم يتم سداد قيمة الفواتير المستحقة.