الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات وطرق الدفع.. سداد فاتورة الغاز فبراير 2023

الغاز
الغاز

مع قرب انتهاء شهر فبراير يتساءل المواطنين في مختلف المحافظات عن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 لسدادها حتى لا يوقع عليهم الغرامات أو انقطاع الخدمة عن منازلهم. 

موعد سداد فاتورة الغاز فبراير 2023

وفي الساعات الأخيرة أصبح الاستعلام عن فاتورة الغاز من أكثر الموضوعات بحثا على موقع جوجل، حيث يتم بدء تسجيل استهلاك قيمة الفاتورة من اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير والتي تستمر حتى يوم 20 من هذا الشهر الحالي، ومن بعد هذا التاريخ يمكن السداد مع غرامة  وذلك ليتم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وسنتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، وكذلك طرق دفع قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر فبراير 2023

روابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالإسكندرية ناتجاس برقم العداد

سداد فاتورة الغاز فبراير 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور يوميًا نقدم في  السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر فبراير 2023، كما يلي:

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر فبراير 2023

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”من هنا.

- الضغط على الخانة الخاصة بفاتورة الغاز.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بإدخال قراءة عداد الغاز.

- إدخال بعض البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

- الضغط على خانة «اعرض».

- وتظهر على الفور البيانات الخاصة بالمستخدم كاملة.

- إدخال القراءة الحالية.

- إدخال القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي بدء من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

 

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيا لشهر فبراير 2023

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية.

 

- اختيار الخانة الخاصة بفاتورة الغاز من خدمات بتروتريد.

 

- اختيار الأيقونة الخاصة بالسداد الإلكتروني من خلال فوري.

 

- إدخال رقم المشترك كاملا، والمحافظة، والمنطقة، واليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

 

- اختيار طريقة السداد الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي فبراير 2023

وأتاحت شركات الغاز سداد فاتورة استهلاك الشهر عبر شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، ومنها فوري، وأمان، وبي، وخدماتي، وضامن، وممكن، ومصاري، وفون كاش.

أو الدفع عبر بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان أو عبر المحافظ الإلكترونية.

كما يتم الدفع عبر تطبيق الموبايل، أو عبر تطبيق موبايل ماي فوري.

ويمكن أيضا الدفع عبر تطبيق موبايل جوميا، أو من خلال مكاتب البريد المصري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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