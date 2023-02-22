الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 وآخر موعد للدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

في الأيام الأخيرة من شهر فبراير يتساءل المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 وكيفية الدفع قبل الانقطاع الخدمة وفي الساعات الأخيرة ارتفع معدل بحث المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير ويسألوا عن  رابط الاستعلام عن الفاتورة لفبراير 2023، وذلك لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل التعرض للغرامة المالية أو انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023

ويقدم «الدستور» في إطار الخدمات الإخبارية اليومية في  التقرير التالي رابط وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير 2023 من خلال موقع المصرية للاتصالات:

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وكيفية سدادها أون لاين

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير ومارس 2023

موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة فبراير 2023

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير 2023:

ويستطيع كل مواطن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقعها على الإنترنت بداية من يوم 15 فبراير الجارى 2023، الذي تتيحه الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:

أخر موعد لسداد التليفون الأرضي فبراير 2023

وأوضحت الشركة المصرية للاتصلات we أن فترة السماح بسداد المواطنين لـ فاتورة التليفون الأرضى تمتد حتى يوم 14 مارس 2023 المقبل، وبعدها تقوم الشركة بعد انتهاء فتره السماح بتحويل التليفون الأرضى للعمل إلى نظام الاستقبال فقط ابتداء من يوم 15 مارس، وابتداء من 15 ابريل تقوم الشركة بمنع إجراء المكالمات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير2023:

تقدم الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين المشتركين في خدماتها بكافة المحافظات  خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير 2023، من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هذا الرابــــــــط.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير2023 إلكترونيًا

الدخول على موقع الشركة من هــــــــنا

إدخال رقم التليفون الخاص بالمشترك في الخدمة 

إدخال كود المحافظة ثم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

الضغط على «زر» الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي هاتفيًا:

فاتورة التليفون الأرضى فبراير2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى،من خلال الاتصال التليفوني بخدمة العملاء في شركة وى 19777.

متاح الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير 2023، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك خدمات الدفع المباشر سواء فوري أو فودافون كاش وغيرها من المحافظ الإلكترونية.

تسهيلا أتاحت شركة المصرية للإتصالات للمواطنين سداد فاتورة التليفون الأرضى، عبر ماكينات ATMالتابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB.

خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.

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رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وكيفية سدادها أون لاين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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