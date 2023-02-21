الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وكيفية سدادها أون لاين

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يسدد المواطنون فاتورة التليفون الأرضي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتعاقدات القديمة وشهريًا للتعاقدات الجديدة، وتوفر المصرية للاتصالات we رابط الكتروني للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

كما توفر عدة طرق لتسديدها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 . 

يستطيع المنتفعون من خدمات التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة الشهر الجاري من خلال الرابط الذي وفرته الشركة المصرية للاتصالات لذلك عبر موقعها الإلكتروني، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والدفع إلكترونيا

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

ويمكنك الموقع الالكتروني من إجراء الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق أولها: الاستعلام بالتليفون بادخال كود المنطقة ورقم التليفون والضغط على اظهر الفواتير، أو الاستعلام برقم الحساب فتقوم بادخال رقمك حسابك واضغط على أظهر الفواتير، ويمكنك إجراء استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال من رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777.

كيفية سداد فاتورة التليفون المنزلي 

يوفر الرابط السابق للموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون المنزلي، فبعد الدخول عليه، اكتب كود المحافظة، ثم أدخل رقم التليفون، واضغط على أيقونة أظهر الفواتير، ثم أيقونة اختر للسداد، ثم اضغط على زر ادفع الموجود أعلى الصفحة، قم بإدخال  البريد الإلكتروني الخاص بك، وستظهر أمامك البيانات التالية: رقم الحساب، ورقم التليفون، وتاريخ الفاتورة وقيمتها، ثم زر سدد، وإدخال بيانات وسيلة السداد سواء الفيزا أو الكريدت كارد، ثم الضغط على زر سدد.

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