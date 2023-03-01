الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مازال عمليات البحث تشهد رواجا وإقبالا كبيرا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023 وآليات وطرق الدفع وموعد قطع الحرارة عن التليفون الأرضى وآخر موعد لسداد الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023

 

ويرصد الدستور خلال هذا التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل الكاملة حول موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023.

 

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تطبيق واحتساب غرامة تأخير على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2023 والتي بدأت احتساب 14 فبراير الماضي وحتى 14 مارس الجاري  بقيمة تصل إلى 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد، في حين أن الشركة ستقوم بقطع الحرارة نهائيا ووقف الخدمة عن المشترك من 15 مارس الجاري لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023

 

استعلام فاتورة التليفون الأرضي 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

 

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي 

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة: 

 

- سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023، نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

 

- سداد فاتورة الأرضي لـ شهر فبراير 2023، من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بأنحاء الجمهورية.

 

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2023 من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

 

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

 

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

 

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

 

- دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WE أو في مكاتب البريد.

 

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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