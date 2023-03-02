مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

قنوات عرض مسلسل “الكتيبة 101”.. يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة شرسة بين نجوم الفن بالدراما التلفزيونية بين كوميدي وتراجيدي، وتاريخي وغيرهم، بالإضافة إلى الدراما الوطنية التي أصبحت أساسي موسم رمضان، وهو “الكتيبة 101” والذي يخوض بطولته الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين.

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “الكتيبة 101” على شاشة أون بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويعد المسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، حيث صور فريق العمل الأسبوع الأول من المسلسل الذي تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

يشار إلى أنه في يوم 28 يناير 2018 شن تكفيريون هجوما على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال شبه جزيرة سيناء في مصر، فتصدت القوات للهجوم الذي نفذه أربعة مسلحين على مقر الكتيبة 101.

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل «سوتس بالعربى»، وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 - 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

ينتظر الفنان عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد «شقو»، المقرر عرضه في عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبري.