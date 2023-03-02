الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

قنوات عرض مسلسل “الكتيبة 101”.. يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة شرسة بين نجوم الفن بالدراما التلفزيونية بين كوميدي وتراجيدي، وتاريخي وغيرهم، بالإضافة إلى الدراما الوطنية التي أصبحت أساسي موسم رمضان، وهو “الكتيبة 101” والذي يخوض بطولته الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين.

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “الكتيبة 101” على شاشة أون بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101 

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 

ويعد المسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، حيث صور فريق العمل الأسبوع الأول من المسلسل الذي تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

يشار إلى أنه في يوم 28 يناير 2018 شن تكفيريون هجوما على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال شبه جزيرة سيناء في مصر، فتصدت القوات للهجوم الذي نفذه أربعة مسلحين على مقر الكتيبة 101.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو» ومنصة عرضه

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل «سوتس بالعربى»، وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 - 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

ينتظر الفنان عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد «شقو»، المقرر عرضه في عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبري.

أقرأ أيضاً

مسلسلات رمضان 2023.. «مكي» يشوق جمهوره لمسلسل «الكبير أوي 7» بأغنية «ولعانة»

أحمد صلاح حسني آسر ياسين الدراما التلفزيونية الدراما الوطنية المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2023 مسلسلات رمضان 2023 قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101 أبطال مسلسل الكتيبة 101 أحداث مسلسل الكتيبة 101

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

خبراء عن التكليف الرئاسى بحزمة الحماية الاجتماعية: الدولة تشعر بمحدودى الدخل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق 2023

مسلسلات رمضان 2023.. «مكى» يشوق جمهوره لمسلسل «الكبير أوى 7» بأغنية «ولعانة»

البرلمان العراقى يدعو الصين لتطوير البنية التحتية فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل