مسلسلات رمضان 2023.. «مكي» يشوق جمهوره لمسلسل «الكبير أوي 7» بأغنية «ولعانة»

شوق الفنان أحمد مكي جمهوره ومحبيه لمسلسل “الكبير أوي 7” والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، بطرح برومو تشويقي لأغنية بعنوان “ولعانة” ضمن أحداث العمل.

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مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.