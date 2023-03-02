الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو» ومنصة عرضه

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

يتساءل الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل "بالطو" الذي يحقق ناجحا واسعا في مصر والوطن العربي، ويعتبر من أهم أعمال موسم الدراما الشتوية منذ بدء عرضه في فبراير الماضي، ومنذ الآن ويكثف البحث عن موعد عرض الحلقة الأخيرة، إذ يرغب الجمهور في معرفة مصير الدكتور عاطف بطل قصة المسلسل وتطور أحداثه.

مسلسل بالطو

يواصل مسلسل «بالطو» تصدر محركات البحث على موقع جوجل، بعد عرض أول 8 حلقات منه على منصة watch it.

ويحقق إشادات واسعة، كونه يحكي عن واقع ما يدور داخل الوحدات الصحية وما يعانيه الأطباء أثناء فترة التكليف، يروي المسلسل حكاية دكتور «عاطف» الذي وجد نفسه بعد التخرج مديرا للوحدة الصحية في طرشوخ الليف، إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، ليجد العديد من الصعوبات في التعامل مع المسؤولية والمرضى وزملائه في العمل.

عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل «بالطو» على منصة watch it

مواعيد عرض مسلسل بالطو

مسلسل بالطو مكون من 10 حلقات، ويتم عرض حلقتين من المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «بالطو وفانلة وتاب»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو 
وحسب جدول عرض حلقات المسلسل يأتي موعد عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة "الحلقة الأخيرة" من بالطو، الأربعاء المقبل الموافق 8 مارس 2023، ويذاع المسلسل المكون من 10 حلقات، بواقع حلقتين، في الأربعاء من كل أسبوع، كان أخرهم السابعة والثامنة من مساء اليوم الأربعاء 1 مارس.

أبطال مسلسل بالطو


«بالطو» بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

أحداث مسلسل بالطو


وتدور أحداث مسلسل بالطو الذي يعرض عبر منصة watch it، في إطار كوميدي، حيث تدور قصته عندما يتم تكليف عاطف «عصام عمر» الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسؤولا فيها عن كل شئ.

بالطو أبطال مسلسل بالطو أبطال وصناع مسلسل “بالطو” بالطو الحلقة 8 بالطو الحلقة 7

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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