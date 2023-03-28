مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. هكذا وصف محمد رمضان حي السيدة زينب مقارنة بالتجمع

قارن النجم محمد رمضان حي السيدة زينب بالتجمع الخامس، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6، وفي أحد المشاهد الذي جمع بين محمد رمضان الذي يجسد شخصية “جعفر العمدة” وزوجته الرابعة الفنانة زينة التي تجسد شخصية “عايدة” تحدثا فيه حول أسباب موافقها على استكمال حياتها برفقته واثناء الحديث قال لها أن حي السيدة زينب احلى من التجمع وانه يحب ان يعيش في هذه المنطقة بالرغم من امتلاكه العديد من المجمعات السكنية في مناطق راقية.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

وكانت زينة وافقت على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

مواعيد عرض جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا، كما يعرض خلال منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

قد يهمك..

غناء أحمد سعد.. كلمات أغنية تتر بداية مسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

شيال الجبال| تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة بصوت أحمد سعد (فيديو)