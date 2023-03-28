الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يقترب من الوصول إلى ابنه

اقترب النجم محمد رمضان، من الوصول إلى ابنه في الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بمشاركة عدد من النجمات منهن هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللاتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة.

الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة

وهجم جعفر العمدة على المحجر الذي يعمل فيه بلال شامة برفقة أخيه الذي حاول النصب عليه في الحلقات الأولى من المسلسل، وطلب من مسؤول المحجر أن يعلمه طريق بلال شامة إلا أن مسؤول المحجر أخبره بأنه نصب عليه في مبلغ ٢٣ ألف جنيه.

وحاول العمدة معرفة طريق بلال شامة من زملائه في المحجر إلا أنهم رفضوا بدعوى أنه كان لا يتحدث مع أحد وليس له أصدقاء، فأخبرهم العمدة بأنه سيأخذ شقيق إسماعيل الذي يعمل في المحجر مع بلال شامة كرهينة حتى يظهر الأخير.

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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