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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النحاس الأصفر والأحمر اليوم الأربعاء 15/3/2023

النحاس
النحاس

النحاس من العناصر التي تشغل رأي الكثير من المواطنين كونه يدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الذهب، ومع تغيرات أسعارالذهب المستمرة، باتت معرفة الأسعار شيء مهم لكثير من الناس، وقد شهدت أسعار النحاس حالة من الاستقرار منذ شهر فقد ثبتت الأسعار على نفس أخر سعر في بورصة المعادن.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد

 أسعار طن النحاس الأحمر اليوم 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

 أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

أسعار كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع بين 180 و297 جنيهًا للكيلو.

 سعر طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297 ألف جنيه للطن.

 أسعار الرفوف من النحاس الأصفر لون، اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا للكيلو.

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أسعار النحاس الخردة اليوم الأربعاء 

أسعار النحاس الخردة اليوم سعر 100,000 جنيه للطن.

 أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن ليسجل ما بين 157 جنيهًا للكيلو و160 جنيهًا للكيلو.

اسعار النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا. 

سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

حجم صادرات مصر من النحاس

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال العام الماضي بنحو 10% لتبلغ 450 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال 2021، حيث مصر تصدر النحاس ومصنوعاته إلي أكثر من 37 دولة حول العالم.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري بما قيمته 245.8 مليون دولار، مستحوذة على 54.6% من قيمة الصادرات تلاها الجزائربنحو 52.668 مليون دولار مستحوذة على 11.6% من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة لبنان بما قيمته43.122 مليون دولار مستخوذة على 9.5% من إجمالي الصادرات.

أسعار طن النحاس الأصفر أسعار طن النحاس الأحمر أسعار الرفوف من النحاس الأصفر أسعار النحاس الخردة اليوم الأربعاء حجم صادرات مصر من النحاس

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وائل لطفي

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