سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023

ينال البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اهتمام الكثيرين الذين يسعون لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه شراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

يورو​

33.0738 جنيه للشراء

33.1816 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

37.5298 جنيه للشراء

37.6611 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.8284 جنيه للشراء

33.9505 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.9980 جنيه للشراء

23.0726 جنيه للبيع

ريال سعودي

8.2121 جنيه للشراء

8.2392 جنيه للبيع

دينار كويتى​

100.5248 جنيه للشراء

100.8762 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3961 جنيه للشراء

8.4234 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4842 جنيه للشراء

4.4997 جنيه للبيع