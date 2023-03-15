الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء

ينال البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اهتمام الكثيرين الذين يسعون لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023

 

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 

30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه شراء 
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في  بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 
يورو​
33.0738 جنيه للشراء 
33.1816 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​
37.5298 جنيه للشراء 
37.6611 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​
33.8284  جنيه للشراء 
33.9505 جنيه للبيع

100 ين يابانى​
22.9980 جنيه للشراء 
23.0726 جنيه للبيع

ريال سعودي 
8.2121 جنيه للشراء 
8.2392 جنيه للبيع

دينار كويتى​
100.5248 جنيه للشراء 
100.8762 جنيه للبيع

درهم اماراتى 
8.3961 جنيه للشراء 
8.4234 جنيه للبيع

اليوان الصينى​
4.4842 جنيه للشراء 
4.4997 جنيه للبيع

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وائل لطفي

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