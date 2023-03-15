سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023
ينال البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اهتمام الكثيرين الذين يسعون لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 15-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه شراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
يورو
33.0738 جنيه للشراء
33.1816 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.5298 جنيه للشراء
37.6611 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.8284 جنيه للشراء
33.9505 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.9980 جنيه للشراء
23.0726 جنيه للبيع
ريال سعودي
8.2121 جنيه للشراء
8.2392 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5248 جنيه للشراء
100.8762 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء
8.4234 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4842 جنيه للشراء
4.4997 جنيه للبيع