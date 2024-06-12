اليوم.. نهاية موسم سفر الحجاج إلى مكة المكرمة قبل إغلاق المطارات

ينتهي اليوم الأربعاء تفويج الحجاج النظاميين إلى مكة المكرمة قبل إغلاق المطارات، وهو آخر فرصة لسفر الحجاج النظاميين.

وكان أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة قامت بالتنسيق مع أعضاء البعثة بفنادق إقامة الحجاج الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف؛ لإهداء الحجاج الوجبة الجافة المهداة لهم من قبل البعثة فور وصولهم مباشرة، وكذلك العمل على سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم.

وتختص غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة بمتابعة كل ما يتعلق بحاج القرعة، منذ وصوله إلى الأراضي المقدسة وإنهاء إجراءاته في المطار، والتأكد من استقلاله الحافلات المخصصة من السلطات السعودية لنقله إلى مقر إقامته، وبمجرد وصول الحجاج إلى فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، يصعد أعضاء الغرفة إلى الحافلات، ويقومون بمسح البار كود الموجود على كارت التعارف الخاص بكل حاج من خلال الماسح الضوئي، لإبلاغه برقم غرفته وتسليمه مفتاحها، ثم توصيل حقائبه إليها، وكذلك تسليمه الوجبة الجافة.

وتقوم غرفة العمليات كذلك بتنظيم عملية تصعيد حجاج القرعة إلى مشعري عرفات ومنى، وكذلك تفويج الحجاج الذين وصلوا مباشرة إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة عقب انتهاء مناسك الحج.

وتحتوي غرفة عمليات القرعة بمكة المكرمة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أي حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم، وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، على أن تظهر النتيجة خلال 15 دقيقة فقط، وقسم المستشفيات والوفيات والتائهين، ويقوم بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، وكذلك البحث عن الحجاج التائهين، وإعادتهم إلى مقار إقامتهم.



وتضم الغرفة أيضًا قسما للحقائب المفقودة، ويقوم بإعادة الحقائب المفقودة إلى أصحابها، في حالة استبدالها ما بين فندق وآخر، فضلًا عن قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيًا، سواء من بعثة القرعة، أو التضامن أو السياحة.

وفي السياق، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين ولله الحمد جيدة، موضحًا عدم ظهور أي حالات وبائية بين صفوف الحجاج.

وشدد على التعاون الكبير بين بعثة القرعة، والبعثة الطبية؛ لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية مجددًا الحجاج، بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بهم في جميع تحركاتهم، موضحًا لهم أن البطاقة الذكية هي التي ستميزهم عن الحجاج غير النظاميين، والذين لن يسمح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام، وفقًا لما أعلنته السلطات السعودية.