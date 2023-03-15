ارتفاع أسعار العملات الرقمية رغم انهيار «سيليكون فالي»

ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين، ورغم أثار انهيارات بنوك التقنية، وعلى راسها بنك سيليكون فالي (SVB).

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.66%، ليصل إلى 24.829.8 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 2.06% دولار مسجلة 1.706.05 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.70%، ليسجل 0.3460 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 33. 5% ليسجل 440. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 4.61%، ليصل إلى مستويات 0.075784 دولار، وارتفعت سعر "شيبا" بنسبة 2.81% إلى مستويات 0.01134 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 6.29% إلى مستويات قرب 17.40 دولار.

وارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 81. 1% إلى مستويات 0.001352 دولارات، وتراجعت سعر عملة "FTX Token" بنسبة 24. 2% إلى مستويات 2003 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 1.88% إلى مستويات 0.37502 دولار.

ويذكر انه بعد إعلان إفلاس بنك "سيلفرغيت" بيومين تقريبا، 10 مارس 2023، ليشهد انهيار بنك آخر يركز على إقراض شركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون، معقل شركات التقنية الأمريكية، وهو بنك مجموعة سيليكون فالي المالية (SVB Financial Group)، الذي يُعَدُّ أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي 12 مارس الجاري -أقل من أسبوع منذ انهيار بنك سيلفرغيت- أعلنت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، أنها استحوذت على بنك سيجنتشر، الذي يقدم خدمات بصناعة العملات المشفرة، وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثالث حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك الأحد 12 مارس 2023، إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر وإن "دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر .