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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 12-6-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر مقابل الجنيه من الكلمات الأكثر بحثا عبر جوجل حاليا مع بداية موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024

نعرض لكم في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024 في كافة البنوك المصرية، وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة والذي يشهد استقرارا ملحوظا في القطاع المصرفي المصري وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.62جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.65 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.67 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.63 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي سجل الريال نحو 12.65 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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أسعار العملات في مصر اليوم

  • قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.22 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.
  • الجنيه الاسترليني بنحو 60.59 جنيه للشراء و60.72 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي بنحو 155.36 جنيه للشراء و155.74 جنيه للبيع.
  • الدرهم الاماراتي بنحو 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

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