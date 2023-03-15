سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر

ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اهتمام الكثيرين مع بدء حجز موسم العمرة والحج لهذا العام لمعرفة المبالغ المالية التي يحتاجونها خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 15-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 15-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

8.2121 جنيه للشراء

8.2392 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.18 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر

8.18 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

8.18 جنيه للشراء

8.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.18 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك البركة

8.03 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

8.17 جنيه للشراء

8.23 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء



دولار أمريكي

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع



يورو​

33.0738 جنيه للشراء

33.1816 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

37.5298 جنيه للشراء

37.6611 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.8284 جنيه للشراء

33.9505 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.9980 جنيه للشراء

23.0726 جنيه للبيع

دينار كويتى​

100.5248 جنيه للشراء

100.8762 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3961 جنيه للشراء

8.4234 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4842 جنيه للشراء

4.4997 جنيه للبيع