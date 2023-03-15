سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر
ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اهتمام الكثيرين مع بدء حجز موسم العمرة والحج لهذا العام لمعرفة المبالغ المالية التي يحتاجونها خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية.
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 15-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 15-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
8.2121 جنيه للشراء
8.2392 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.18 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر
8.18 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
8.18 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك البركة
8.03 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
8.17 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
دولار أمريكي
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.0738 جنيه للشراء
33.1816 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.5298 جنيه للشراء
37.6611 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.8284 جنيه للشراء
33.9505 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.9980 جنيه للشراء
23.0726 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5248 جنيه للشراء
100.8762 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء
8.4234 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4842 جنيه للشراء
4.4997 جنيه للبيع