الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الجملى» تبدأ من 190 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

اللحوم
اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، استقرارًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، 15 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي.

اللحوم البتلو تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضاني تراوحت بين 240 و300 جنيه للكيلو.

الكبدة البلدي تراوحت بين 200 و260 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضأن تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الجملي تبدأ من 190 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي تراوح بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.

الاستيك والبفتيك تراوح بين 180 و220 جنيهًا للكيلو.

عرق التربيانكو تراوحت بين 220 و250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المفرومة تراوحت بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

كباب الحلة من 230 لـ290 جنيهًا.

- أسعار اللحوم المستوردة

كيلو اللحم البرازيلي تراوح بين 160 و190 جنيهًا.

كيلو الكبدة المستوردة تراوح بين 140 و170 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

رئيس «العجمي» السابق: راهنت على الشباب للفوز بجائزة التميز الحكومي

أسوان تفوز بـ4 جوائز في جائزة مصر للتميز الحكومي.. والمحافظ: تعكس النجاح

اليوم.. «جنايات شمال القاهرة» تصدر حكمها ضد 6 أشخاص متهمين باستعراض القوة

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة

وكيل «صحة الغربية» يهنئ العاملين بعد الفوز بمركزين طبيين في جائزة التميز الحكومي

الفيلسوفان.. لماذا هاجم زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا الشيخ الشعراوي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟