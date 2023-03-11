السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 من خلال الكتاب الدوري الربع سنوي الذي ينظم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك في كافة محافظات الجمهورية منعًا للتزاحم وحدوث تدافع بين المواطنين حيث يتم تغذية atm قبل المواعيد المحددة للصرف الإلكتروني ليتمكن كافة الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري بالدولة من القبض.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

حدد الكتاب الدوري المعتمد من الدكتور محمد معيط وزير المالية موعد صرف رواتب موظفي الدولة حيث حدد الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 وحتى يوم الجمعة 26 مارس 2023 للصرف، وذلك بتكبير توقيت الصرف بسبب شهر رمضان المبارك ليستطيع المواطنين شراء متطلبات الشهر الكريم.

وأهاب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية العاملين والموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى atm حيث أن المرتبات متاحة من وقت الصرف المعلن وأنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع توقيت الصرف لمرتبات الموظفين عن شهر مارس الجاري.

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023

زيادة مرتبات موظفي الدولة 2023 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الداري للدولة ومعاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن المعاش بنسبة 15% و معاشات المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بمسبة 25 % ورفع الحد الأدني للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريا اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

وجاء من ضمن حزمة القرارات المالية التي أصدرها الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا وتهدف الإجراءات المالية غلى رفع الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع خاصة الغذائية في الأسواق المصرية بسبب العملات الأجنبية.

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موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

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نسبة الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين 2023

جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة ابريل 2023

تأتي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 السابق ذكرها هى أخر موقيت لصرف المرتبات بدون زيادة حيث يتم صرف الزيادة من شهر ابريل 2023 وهى كما يلي :-

  • وصل مرتب الحاصلين على درجة الدكتوراة من العاملين في الدولة إلى 7000 جنيه شهريا.
  • وصل مرتب الحاصلين على درجة الماجستير من العاملين في الدولة إلى 6000 جنيه شهريا.
  • وصل مرتب الموظفين الدرجة الثالثة من العاملين في الدولة إلى 5000 جنيه شهريا.
  • وصل مرتب الموظفين الدرجة السادسة من العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه شهريا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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