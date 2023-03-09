الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023

جدول صرف مرتبات العاملين
جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023

مع اقتراب شهر رمضان والمعروف بأنه شهر المصاريف زاد البحث عن جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023 كي يطمئن المواطنون عن موعد الحصول على راتبهم ومراعاة إمكانياتهم في تلبية احتياجات المنزل قبل حلول الشهر الكريم.

جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023

نعرض في هذا التقرير جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وراعت وزارة المالية خلال وضعها لجدول صرف مرتبات العاملين بالدولة ظروف العاملين وموعد شهر رمضان والذي يحين موعد الخميس 23 مارس.

وبالفعل يكون موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من الإثنين 20 مارس والثلاثاء 21 والأربعاء 22 والخميس 23 ثم الأحد 26 مارس لمراعاة يومي الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.

صرف مرتبات مارس بزيادة نوفمبر 2022 

ويتم صرف المرتبات وفق الجدول المتاح للزيادة التي تم إقرارها في نوفمبر 2022 وهي كالتالي:

– 9000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة.

– 6600 جنيه شهريا لموظفي الدرجة العالية.

– 5400 جنيه شهريا لموظفي الدرجة مدير عام.

– 4800 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الأولى.

– 4200 جنيه شهريا لموظفى الدرجة الثانية.

– 3720 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الثالثة.

– 3480 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الرابعة.

– 3240 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الخامسة.

– 3000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة السادسة.

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تطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 

وبداية من أبريل 2023 يتم تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 1000 جنيه، بحيث يصبح جدول مرتبات العاملين بالدولة كالتالي:

10000 جنيها بعد الزيادة للدرجة الممتازة 
7600 جنيها بعد الزيادة للدرجة العالية 
6400 جنيها بعد الزيادة لدرجة مدير عام 
5800 جنيه بعد الزيادة للدرجة الأولى 
5200 جنيها بعد الزيادة للدرجة الثانية 
4740 جنيها بعد الزيادة للدرجة الثالثة 
4480 جنيها بعد الزيادة للدرجة الرابعة
3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها
 

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وائل لطفي

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