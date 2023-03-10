يبحث المعلمون المعينين بوزارة التربية والتعليم عن نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وموعد تطبيقها.

وحدد الرئيس الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا بدءاً من شهر إبريل المقبل.

وجاءت زيارة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيهًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيهاً شهريًا.

جدول المرتبات الجديد 2023 للمعلمين



المعلم المساعد 5000 جنيه شهريا، والمعلم الأول 5500 جنيه شهريا، والمعلم أول أ 6000 جنيه شهريا، حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه شهريا

نسبة الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين 2023

فيما الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، وجاءت الدرجة الثالثة التخصصية بـ 5 آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراه.

وتتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.

يذكر أن المعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا يصنف وفقا للدرجات الوظيفية المتعامل بها في معظم الوزارات، ولكن صدرت قرارات لمعادلة وظائف المعلمين بالدرجات الوظيفية.