موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد الزيادات الجديدة

يبدأ صرف مرتبات الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي حسب جدول تحدده وزارة المالية قبلها بعد أسابيع، ورغم أن مواعيد صرف مرتبات الموظفين تكون بداية من يوم 23 في الشهر الميلادي إلا أنه في بعض الأحيان يتم تعجيل مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة مع بعض المناسبات الدينية ، ويعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهري مارس وأبريل وموعد الزيادات الجديدة.

موعد صرف مرتبات مارس وأبريل 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس ليكون بداية من يوم 20 مارس بدلًا من 23 مارس بمناسبة شهر رمضان الكريم وليكون لدى العاملين في الدولة فرصة لشراء احتياجاتهم لشهر رمضان قبلها، ويستمر صرف مرتبات شهر مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

ولم تحدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات إبريل وإذا كان سيتم التعجيل بصرفها بمناسبة عيد الفطر الذي حددته البحوث الفلكية يوم 21 أبريل.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2023

وسيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر أبريل المقبل مع الزيادة الجديدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعجيل بإعداد حزمة لتحسين مرتبات العاملين بالدولة، وأصحاب الكادر الخاص اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزيد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وبعد الزيادة التي أقرها السيسي يكون مرتب الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

وبعد رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

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