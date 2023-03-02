الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول لشهر مارس 2023

مرتبات
مرتبات

مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول لشهر مارس 2023.. يتساءل عدد كبير من موظفي قطاع البترول المصري عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 حيث أنه من المقرر أن يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل بداية شهر رمضان الكريم.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول لشهر مارس 2023

وزارة المالية أعلنت عن موعد قبض مرتبات شهر مارس 2023 قبل الموعد المحدد لها من كل شهر نظرا لاقتراب موعد شهر رمضان 2023 ليتم تبكير موعد صرف المرتبات عدة أيام.

ومن المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2023 لتبدأ من يوم 20 مارس بدلا من 23 حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة خلال الأيام 20 و 20 مارس و 21 مارس و 22 مارس و 23 مارس و 26 مارس.

ويتم إتاحة مرتبات شهر مارس 2023 في ماكينات الصراف الآلي ATM، في أي وقت بدءاً من اليوم المحدد للصرف لكل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم.

بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم: أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

 الحد الأدنى للأجور 

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

هل يصرف قبل رمضان؟.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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