بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

يتساءل المواطنون العاملون في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال عن موعد صرف مرتبات مارس 2023 لتزامن الشهر مع قدوم شهر رمضان الكريم ورغبة الأسر في الاستعداد للشهر الكريم بشراء السلع والياميش وكذلك لتزامنه مع استعداد الأسر المسيحية للأعياد بعد انتهاء الصوم الكبير.

وسبق، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة، بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 المقبل بدلا من الخميس الموافق 23 مارس، وفقا لقرار وزارة المالية.

مرتبات شهر مارس 2023

ولهذا الشهر أعلنت الحكومة أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2023، بشكل مبكر في أيام حددتها وزارة المالية وهم كالأتي «20، 21، 22، 23، 26» من الشهر المقبل، وتصرف المتأخرات في أيام 8، 9، 12 من الشهر ذاته لتعجل عن الطبيعي وتصرف مع بدايات شهر رمضان الكريم

صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2023

وطالبت وزارة المالية العاملين في الجهات الحكومية والخاصة عند صرف المرتبات 2023 بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، لأن المرتبات تكون متاحة في أي وقت بدءاً من اليوم المحدد للصرف لكل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية.

زيادة مرتبات شهر مارس 2023

يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه، ولكن بشرط أن لا تقل قيمة الجزء السنوي الدوري عن 3٪ من قيمة الاشتراك في التأمين.

وقد قرر مجلس الوزراء صرف علاوة استثنائية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، ويبلغ قدرها 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة العالية 6600 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الأولى 4800 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

-مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة السادسة 3000 جنيه