الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل يصرف قبل رمضان؟.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

صرف مرتبات الموظفين
صرف مرتبات الموظفين

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس منذ بداية العام الجاري، بعد أن أصدرت بيانا يوضح موعد صرف مرتبات الموظفين للثلاث أشهر الأولى وهى يناير وفبراير ومارس مع مراعاة الأجازات الرسمية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023. 

هل يتم صرف مرتبات الموظفين قبل رمضان 2023؟

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تساءل الموظفون عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وهل سيتم صرفها قبل بداية شهر رمضان.

وكانت وزارة المالية قد حددت مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لتبدأ مبكرَا عن موعدها المحدد مع بداية شهر رمضان الذي يوافق 23 مارس حسب الحسابات الفلكية على أن يتم تحديد موعد بدايته بدقة يوم 29 فبراير حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، تسهيلًا على الموظفين لشراء احتياجات رمضان قبل بدايته. 

جدول مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 

موعد صرف معاشات مارس بالمنحة الاستثنائية

وكانت وزارة المالية صرفت مرتبات شهر فبراير والتي بدأت من يوم 23 فبراير واستمرت حتى 27 فبراير، بعد تقسيمها الموظفين على ثلاث أيام بحيث يتم صرف لكل 33 جهة حكومية في يوم منفصل منعًا للتزاحم أمام منافذ صرف المرتبات.

ويبدأ صرف مرتبات مارس في يوم 20 مارس بدلًا من يوم 23 مارس.

جدول صرف مرتبات الموظفين

تقوم وزارة المالية بتقسيم مجدول صرف مرتبات الموظفين بحيث تصرف كل  33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية مرتبها في يوم واحد، حيث تعمل وزارة المالية على تقسيم المرتبات على عدة أيام، حيث تحدد لكل وزارة يوم؛ وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم خلال صرف مرتبات شهر مارس 2023، لمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك خلال أيام صرف مرتبات شهر مارس.

 كما تراعي الوزارة تحديد مواعيد أخرى لصرف ا متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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وائل لطفي

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