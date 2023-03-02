موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 مع رمضان

يكثف المواطنون العاملون في القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، كونهم يستقبلون فيه شهر رمضان الكريم، وفي هذا الأثناء ينتظر العاملون صرف المرتب للاستفادة منه في شراء السلع والياميش، وكذلك التجهيز للعزومات والولائم على الفطار، وفي بشرى سارة أعلنت وزارة المالية تبكير ميعاد صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر مارس 2023، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

صرف مرتبات مارس 2023

ووفقًا لقرار المالية، فسيتم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلًا من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك،1444 هجرية .



مرتبات شهر مارس 2023

الجدير بالذكر، أن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الدكتور طارق بسيوني قد طلب الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

مرتبات العاملين في الدولة مارس ٢٠٢٣

وطالبت المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وتبدأ عملية صرف مرتبات شهر مارس 2023، يوم الإثنين 20/3/2023 بدلًا من يوم الخميس 23 مارس، وذلك لـ33 وزارة وهيئة حكومية، عقب قرار المالية بتبكير مواعيد صرف المرتبات، على أن تستمر حتى يوم الأحد 26 من الشهر نفسه.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

وخصصت المالية أيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس 2023 لصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والصناديق التابعة للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة.

جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة 2023

وزاد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بناءً على تعليمات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح 3000 جنيه بدلًا من 2700، بزيادة 300 جنيه للمرتبات.

الحد الأدنى للدرجة الممتازة 9000 بدلًا من 8700 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة العالية 6600 بدلًا من 6300 جنيه.

الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5400 بدلًا من 5100 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة الأولى 4800 بدلًا من 4500 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة الثانية 4200 بدلًا من 3900 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة الثالثة 3720 بدلًا من 3420 جنيها.

الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3480 بدلًا من 3180 جنيهًا.

الحد الأدنى للدرجة الخامسة 3240 بدلًا من 2940 جنيهًا.

الحد الأدنى للدرجة السادسة 3000 بدلًا من 2700 جنيه.