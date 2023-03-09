الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

موعد تطبيق الزيادة
موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

زاد السؤال على محركات البحث المختلفة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات، كي يعلم المستفيدين الموعد الرسمي لقبض مرتباتهم أو معاشاتهم مع الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

خلال السطور التالية نوضح لكم موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات وكافة الفئات المستفيدة.

يكون موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات  بداية من أبريل 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة بحد أدنى 1000 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة لصالح العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

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جدول زيادة المرتبات بعد تحسينها

الدرجة الممتازة التي كانت تتقاضى 9000 جنيه سوف تتقاضى 10000 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة العالية التي كانت تتقاضى 6600 جنيه سوف تتقاضى 7600 جنيها بعد الزيادة.

درجة المدير العام التي كانت تتقاضى 5400 جنيه، سوف تتقاضى 6400 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الأولى التي كانت تحصل على 4800 جنيه سوف تتقاضى 5800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية التي كانت تحصل على 4200 جنيه، سوف تتقاضى 5200 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التي كانت تحصل على 3740 جنيهًا سوف تتقاضى 4740 جنيهًا بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة التي كانت تحصل على 3480 جنيهًا سوف تتقاضى 4480 جنيهًا بعد الزيادة.

الدرجة الخامسة التي كانت تحصل على 3240 جنيهًا سوف تتقاضى 4240 جنيهًا بعد الزيادة.

الدرجة السادسة وما يعادلها التي كانت تحصل على 3000 جنيها، سوف تحصل على 3500 جنيها بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2023

ويكون موعد زيادة المعاشات في نفس الموعد وهو أبريل 2023، بحيث يستفيد من هذه الزيادة أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، بزيادة تبلغ 15%، بحيث تصل التكلفة السنوية إلى  55 مليار جنيه شهريًا.

جدول المعاشات بعد تطبيق الزيادة

من يحصل على معاش 1300 جنيه يصبح بعد الزيادة 1495 جنيهًا.

من يحصل على معاش 2300  جنيه يصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا.

من يحصل على معاش 3500 جنيه يصبح بعد الزيادة 4025 جنيهًا. 
من يحصل على معاش 4300 يصبح بعد الزيادة 4945 جنيهًا. 
من يحصل على معاش 5300 يصبح بعد الزيادة 6095 جنيهًا. 
من يحصل على معاش 6500 جنيه يصبح بعد الزيادة 7475 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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