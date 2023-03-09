الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، من أكتر الموضوعات بحثاً عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1444-2023، ولذلك قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة.

ويرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، والحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وقررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2023، لاقتراب شهر رمضان، علي أن تكون يوم الإثنين الموافق 20 مارس بدلاً من بوك الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، للعاملين بالقطاع العام في جميع محافظات جمهورية مصر، ويتم صرف المرتبات علي 5 أيام وهما:

• يوم الإثنين 20 مارس.
• يوم الثلاثاء 21 مارس.
• يوم الأربعاء 22 مارس.
• يوم الخميس 23 مارس.
• يوم الجمعة 26 مارس.

موعد صرف متأخرات معاش شهر مارس 2023

جاءت أيام صرف متأخرات معاش شهر مارس الجاري، كالآتي:

• يوم الأربعاء 8 مارس.
• يوم الخميس 9 مارس.
• يوم الأحد 12 مارس.

الحد الأدني للأجور 2023

• الدرجة الممتازة بسعر 9000 جنيه مصري.
• الدرجة العالية بسعر 6600 جنيه مصري.
• درجة المدير العام بسعر 5400 جنيه مصري.
• موظفي الدرجة الأولى بسعر 4800 جنيه مصري.
• موظفي الدرجة الثانية بسعر 4200 جنيه مصري.

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد صرف مرتبات مارس


• موظفي الدرجة الثالثة بسعر 3720 جنيه مصري.
• موظفي الدرجة الرابعة بسعر 3480 جنيه مصري.
• موظفي الدرجة الخامسة بسعر 3240 جنيه مصري.
• موظفي الدرجة السادسة بسعر 3000 جنيه مصري.

زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 للعاملين بالدولة

• الدرجة السادسة وما يعادلها إلى 3500 جنيه شهري.
• الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5000 جنيه شهري.
• حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه شهري.

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2023 ونسبة الزيادة


• حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهري.
• حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلًا من 24 ألف جنيه بدءاً من أول إبريل 2023.

كما يوجد زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% بدءاً من أول إبريل 2023، كما تم رفع الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥% شهرياً، بدءاً من أول أبريل 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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