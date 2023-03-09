الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم».. انطلاق حلقة التصفيات النصف نهائية لفئة التقديم التلفزيوني

الدوم
الدوم

بدأت منذ قليل، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التليفزيوني، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني.

وتشكلت لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

“الدوم” 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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