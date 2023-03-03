«الدوم».. انطلاق آخر حلقات تجارب الأداء الكامل لفئة الغناء
بدأت منذ قليل، آخر حلقات تجارب الأداء الكامل لفئة الغناء ببرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية “DMC”.
وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.
“الدوم”
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
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