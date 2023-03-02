الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بلوحة ذكريات.. متسابقة تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

المتسابقة أمنية نجيب
المتسابقة أمنية نجيب

أبهرت المتسابقة أمنية نجيب، من الجيزة، لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة ذكريات.

وكشفت المتسابقة عن مدلول اللوحة، قائله: "تعبر عن الطبيعة بين المياه والأشجار والظلال".

وعبر الدكتور أشرف رضا عن سعادته قائلًا: "أحيكي على اللوحة والألوان السخنة والدافئة هي إللى قايمة بدور البطولة".

وعلقت المتسابقة عقب خروجه من مسرح "الدوم": "الفكرة في الورقة نفسها المود الشخصي زي ورقة الخريف المود بيتجدد ويتغير، حبيت أظهره عشان بيختلف من شخص لشخص". 

"الدوم"   

بدأت آخر حلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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