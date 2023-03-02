«الدوم» يستعرض تجربة الرسام راغب عياد مع الفن التشكيلى

استعرض برنامج "الدوم" في حلقة فئة الفن التشكيلي، عبر تقرير مصور حياة الفنان الكبير راغب عياد.

وقال التقرير إن الفنان راغب عياد أشهر الفنانين التشكيلين، حيث جمع بين الحياة الشعبية والريفية بمصر، وبرؤيته ورشيته رسم أبعد و أجمل الأعمال الفنية.

وأضاف أنه كان صاحب مدرسة مختلفة وجرئية في الرسم كانت لوحاته تعبر عن الهوية المصرية وحياة البسطاء والفلاحين مثل لوحات رقص الخيل والعمل في الحقل وسوق الدواب والخروح من مصر ومقهي في أسوان.

وتابع: "وفي حي الفجالة المنطقة إللى كل شبر فيها بيعكس روح وأصالة الشارع المصري اتولد راغب عياد سنة 1892، من صغره وشخصيته مختلفة والسبب في ده دراسته في مدرسة الفرير في شبرا مع تربيتة وحياته في حي الفجالة".

"الدوم"

بدأت آخر حلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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