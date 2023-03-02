الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

بلوحة الملكة الأم.. متسابقة تبهر لجنة «الدوم»

المتسابقة صفية يحيي
المتسابقة صفية يحيي

أبهرت المتسابقة صفية يحيي، من القاهرة، لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة الملكة الأم. 

وكشفت المتسابقة عن مدلول اللوحة محبتش أضيف لون تاني بعيد عن البلته وحبيت الذهبي كتير أقرب للأصفر، واخترت النحلة وبستخدم عناصر من الطبيعة وخاصة بعد تغير المناخ، ولينا واجب عليها.

 

وعلق الدكتور أشرف رضا، قائلاً:" عجبني التكوين الموجود في اللوحة خاصة مراعاه النسبة والتناسب وكل قواعد نجاح التكوين".

"الدوم"   

بدأت آخر حلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

 

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

 

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

أقرأ أيضاً:"

"الدوم".. آخرحلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي

 

بلوحة ذكريات.. متسابقة تبهر لجنة تحكيم "الدوم"

 

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