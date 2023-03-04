«الدوم».. أمير طعيمة لـ«تمارا عماد»: «شيكولاتة كانت بتغنى»

أبهرت المتسابقة، تمارا عماد، من المنيا، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، بأغنية جميلة.

وعلقت أنوشكا قائلة: "برافوا".

بينما قال الشاعر أمير طعيمة: "انتي شطورة، ومرتاحة ورايقة ولذيذة، وشيكولاتة كانت بتغني".

وعقب حميد الشاعري:"إلقاء وجمال".

وعقبت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم"، قائلة: "البنات أكيد تقدر وهفضل أعافر عشان أوصل للقب الدوم".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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