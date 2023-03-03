أنوشكا لمتسابقي «الدوم«: «المطرب لازم يعرف أحلى منطقة تنور صوته»

وجهت المطربة أنوشكا، في بداية حلقة اليوم الجمعة من برنامج “الدوم”، نصيحة للمتسابقي قائلًة:" المطرب لازم يعرف أحلي منطقة بتنور في صوته، والملحن لازم يبقي عارف أحلي منطقة تنور صوت المطرب".

وبدأت أخر حلقات تجارب الأداء الكامل لفئة الغناء ببرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية “DMC” لتبدأ بعدها المنافسة بين المتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر الكبير حميد الشاعري، والنجمة الجميلة أنوشكا، والشاعر الكبير أمير طعيمة.

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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