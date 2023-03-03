يحيي المنواتى يبهر لجنة «الدوم» بأغنية من التراث السيناوى

أبهر المتسابق يحيي المنواتي، ابن شمال سيناء، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، بأغنية عن التراث السيناوي، ليعلق حميد الشاعريً: "إيه الحلاوة دي".

وعقب أمير طعيمة: "مبسوط من الدوم عشان بنسمع الألوان والأغاني دي، من سيناء، وده دورك ودور أهالينا في سيناء عشان تعرفونا التراث".

وعلق المتسابق بعد خروجه من مسرح "الدوم"ً: "راضي جداً عن أدائي وعن اختياري للأغنية، لأنها بتعبر عن أهلي في سيناء".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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