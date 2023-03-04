شهد عبدالمجيد تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «الله غالب»
أبهرت المتسابقة، شهد عبد المجيد، من القاهرة، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، بأغنية "الله غالب"، كلمات وليد زريقة ألحان صلاح الشرنوبي.
وعلق حميد الشعري: "حلوة أووي، ورائعة".
وقالت أنوشكا:" أداء حلو".
وعقبت المتسابقة عقب خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً: "كنت عايزة أبقى أحسن".
“الدوم”
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
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