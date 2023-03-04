لجنة تحكيم «الدوم» لـ محمود جمعة: أنت نجم 100%

أبهر المتسابق، محمود جمعة، من الغربية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، بأغنية "أمانة عليك" كلمات فتحي قورة وألحان كارم محمود.

وعلق حميد الشاعري: "100٪نجم برافوا عليك يامحمود".

وقال أنوشكا:" ليك أداء في المنطقة دي".

بينما عقب أمير طعيمة:" بتأخد الأغنية عندك".

وعقب المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً:" أكتر تعليق عجبني تعليق الشاعر الكبير أمير طعيمة إني بأخد الأغنية لمنطقتي".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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