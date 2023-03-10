بالرقم القومى.. الاستعلام عن الأسماء الجدد المستحقين لمعاش«تكافل وكرامة»

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر مارس 2023 قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية على محركات البحث الإلكترونية في مصر؛ لمعرفة موقع طلبات التقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني للراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر مارس 2023، بالتزامن مع توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية إلى 5 ملايين، من خلال إدراج نحو 900 ألف أسرة جديدة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة لشهر مارس عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدمين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة من هنا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم النقدي.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

ستظهر نتيجة الطلب المقدم فور الانتهاء من التحميل.

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات يجب توافرها لتقديمها إلى وحدات الشئون الاجتماعي الواقعة في محل سكن المتقدمين لفحصها ودراسة موقف الطلبات، تتمثل فيما يلي:

1- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

2- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

3- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

4- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

5- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

6- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

7- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.