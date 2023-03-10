الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرقم القومى.. الاستعلام عن الأسماء الجدد المستحقين لمعاش«تكافل وكرامة»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر مارس 2023 قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية على محركات البحث الإلكترونية في مصر؛ لمعرفة موقع طلبات التقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني للراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر مارس 2023، بالتزامن مع توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية إلى 5 ملايين، من خلال إدراج نحو 900 ألف أسرة جديدة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة لشهر مارس عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدمين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة من هنا.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم النقدي.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • ستظهر نتيجة الطلب المقدم فور الانتهاء من التحميل.

مدير برنامج «فرصة»: يستهدف تأهيل 70% من مستفيدي «تكافل وكرامة»

الأربعاء.. بدء صرف «تكافل وكرامة» بالزيادة الجديدة 25%

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر مارس وقيمة الزيادة الجديدة

مدبولى: 25% من الشعب المصرى يستفيد من برنامجى «تكافل وكرامة»

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات يجب توافرها لتقديمها إلى وحدات الشئون الاجتماعي الواقعة في محل سكن المتقدمين لفحصها ودراسة موقف الطلبات، تتمثل فيما يلي: 

1- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

2- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

3- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

4- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

5- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

6- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

7- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

اقرأ أيضًا

بعد زيادتها.. خطوات تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023

«الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» احتفالية فى متحف الطفل.. اليوم

رسوم حج القرعة 2023

مقتل حاكم طالبان بولاية بلخ الأفغانية فى انفجار بمكتبه

الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف باستخدام قذائف آر بى جى ببيروت

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين