مدير برنامج «فرصة»: يستهدف تأهيل 70% من مستفيدي «تكافل وكرامة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج “فرصة”، إن البرنامج هو أحد أذرع الوزارة لتمكين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات المهشمة اقتصادياً من خلال تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل للحصول على وظائف لائقة، بالاضافة لتوفير أدوات الإنتاج وتقديم حزمة من الخدمات الغير مالية وتدريبهم علي إدارة مشروعاتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرنامج يستهدف 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالاضافة الى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم حزم للتمكين الاقتصادي منها توفير فرص عمل في ظروف مناسبة بعقود، وتوفير أدوات إنتاج ومشاركة في الوحدات الإنتاجية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم النقدي المشروط للمستفيد بالتوازي مع توفير فرصة العمل، كما يعمل على دفع أصحاب العمل إلى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد، وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال وثقافة العمل والمالية.

وأكد أن البرنامج يعمل فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصادياً وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية، كما تم تأسيس 17 وحدات فرعية في محافظات الجمهورية لتسهيل عملية تكوين شبكة علاقات تعاون مع شركاء التنمية من الجمعيات والمؤسسات التنموية العاملين في مجال التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب 81 منسق في 27 محافظة وقد أسفر هذا النشاط عن توظيف حوالي 4.500 شاب وفتاة باحث عن العمل وتقديم 1700 جلسة تدريبية لهم في مجال جاهزية العمل، وتقديم 552 جلسة استشارات مهنية، ومن المستهدف تنفيذ حزمة من خدمات التدريب والتوظيف في المرحلة القادمة لعدد ١٥ ألف شاب وفتاة في 8 محافظات.