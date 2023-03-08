الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدبولى: 25% من الشعب المصرى يستفيد من برنامجى «تكافل وكرامة»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بزيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة العام الماضي كان 4.1 مليون أسرة، والعام الحالي 5 ملايين أسرة، بزيادة مليون أسرة على العام الماضي.

ولفت إلى أنه بحساب متوسط الأسرة بين 4 لـ5 أفراد، فهذا يعني أن 25 مليون نسمة يستفيدون من تكافل وكرامة، بنسبة 25% من الشعب المصري. 

وتابع: "إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، عملنا على زيادة المبلغ".

مصطفى مدبولى الحكومة تكافل وكرامة العاصمة الإدارية

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