الأربعاء.. بدء صرف «تكافل وكرامة» بالزيادة الجديدة 25%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء المقبل، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالزيادة الجديدة 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قرار الرئيس بزيادة الدعم سيبدأ من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

وقالت وزارة التضامن إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل" يصل عدد المستفيدين منه 62% من جميع المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، ويستهدف الأسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى 18 سنة.

أما برنامج "كرامة" فيصل عدد المستفيدين منه 38%، ويستهدف ويوفر دعمًا غير مشروط للفئات غير القادرة على العمل، وهم كبار السن "65 سنة فأكثر" وذوو الهمم غير القادرين على العمل، والأيتام.

ويحصل كل طفل تحت مظلة برنامج "تكافل" على عائد شهري طبقًا للفئة العمرية، حيث يحصل كل طفل أقل من 6 سنوات على 60 جنيهًا شهريًا، و80 جنيهًا لكل طفل في المرحلة الابتدائية و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية.